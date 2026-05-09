Aydın'ın Söke ilçesinde 17 ayrı suçtan aranan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Söke ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda hakkında 17 ayrı suçtan toplam 16 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D. (42) isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA