Aydın'ın Efeler ilçesinde yapımı tamamlanan ve ayda ortalama 450 bin hastaya hizmet verecek Aydın Şehir Hastanesi'nde ilk kez gerçekleştirilen anjiyo işlemi başarıyla gerçekleştirildi.

Türkiye'nin 21. Şehir Hastanesi Aydın'da hizmet vermeye başlarken, hastanede ilk anjiyo işlemi başarıyla gerçekleştirildi. Kardiyoloji Polikliniği'ne kontrol amacıyla başvuran bir hasta, hastane bünyesinde yapılan ilk anjiyo işleminin hastası oldu. Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Abdullah Güven ve ekibi tarafından gerçekleştirilen işlem sorunsuz şekilde tamamlandı. Hastanenin sağlık alanındaki hizmet kapasitesine önemli katkı sağlayan işlem sonrası İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul da hastaneyi ziyaret etti. İlk anjiyo işlemini gerçekleştiren Uzm. Dr. Abdullah Güven ve sağlık ekibiyle bir araya gelen Şenkul, hastanın sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Başarıyla tamamlanan işlem dolayısıyla hekim ve sağlık çalışanlarını tebrik eden Şenkul, emeği geçen personele teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Anjiyo işlemi uygulanan hastayı da ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Şenkul, geçmiş olsun dileklerini iletip acil şifalar temennisinde bulundu.