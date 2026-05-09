Efeler Belediyesi tarafından hizmete açılan Glutensiz & Vegan Kafe, 9 Mayıs Dünya Çölyak Farkındalık Günü'nde çölyak hastalarına güvenli ve sağlıklı beslenme imkanı sundu.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin tarafından hayata geçirilen Glutensiz & Vegan Kafe, 9 Mayıs Dünya Çölyak Farkındalık Günü'nde çölyak hastaları ve ailelerinin buluşma noktası oldu. Menderes Parkı içerisinde hizmet veren kafe, glutensiz ve vegan ürünleriyle vatandaşlara güvenli gıda ve sosyal yaşam imkanı sunuyor. Çölyak hastası vatandaşların sosyal hayata karışırken yaşadığı en büyük zorluklardan olan 'güvenli gıda' sorunu, Efeler'de çözüme kavuşturuldu. Menderes Parkı içerisinde kapılarını açan Glutensiz & Vegan Kafe, kapsayıcı belediyecilik anlayışının en somut örneği olarak hizmet veriyor. Özel mutfak disipliniyle hazırlanan menüde, glutensiz pizzalardan makarnalara, özel tarifli vegan hamburgerlerden tatlı gruplarına kadar geniş bir yelpaze sunuluyor. Başkan Anıl Yetişkin'in titizlikle üzerinde durduğu 'hijyen ve çapraz bulaşma riski sıfır' prensibiyle hazırlanan bu lezzetler, çölyak hastalarına tereddütsüz bir gastronomi deneyimi vaat ediyor. Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, projenin toplumun her kesimine dokunan yapısına dikkat çekerek, bu yatırımın bir sosyal sorumluluk bilinciyle hayata geçirildiğini vurguladı. Vatandaşların sosyal yaşamdan kopmadan, gönül rahatlığıyla sosyalleşebileceği bir alan oluşturduklarını belirten Yetişkin'in bu hamlesi, özellikle çocukları çölyak hastası olan aileler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Kafeyi ziyaret eden vatandaşlar, taze hazırlanan ürünlerin tadını çıkarırken, aynı zamanda glutensiz ve vegan kurabiye ile tatlı gruplarını paket olarak satın alabiliyor. Bu sayede sağlıklı ve güvenli beslenme, sadece kafe sınırları içerisinde kalmayıp evlere de taşınıyor.