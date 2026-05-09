Doğukışla Pazar Alanı'nda başlatılan zemin düzenleme çalışmalarıyla çamur ve su birikintisi sorunu gideriliyor, alanın daha temiz ve konforlu yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yağışlı havalarda çamur ve su birikintileri nedeniyle alışveriş yapan vatandaşlar ile pazarcı esnafının zorlandığı alanlarda kapsamlı çalışma başlattı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, çardakların bulunduğu toprak zeminler iş makineleriyle düzenlenerek betonla kaplanıyor. Böylece alanın daha dayanıklı, temiz ve kullanışlı hale getirilmesi hedefleniyor.

Yapılan zemin iyileştirmesinin ardından çardaklar yeniden yerlerine yerleştirilerek pazar düzeni korunuyor. Bu uygulama ile birlikte hem vatandaşlar alışverişlerini daha konforlu ortamda yapıyor hem de esnaf faaliyetlerini daha sağlıklı şartlarda sürdürebiliyor. Kocaeli Pazarcılar Odası Başkanı Ramazan Kumsar, yapılan çalışmalara ilişkin büyükşehir ekiplerine memnuniyetini dile getirdi.