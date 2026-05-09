Başiskele ilçesi Aydınkent Mahallesi ve Yuvacık Yakacık Mahallesi sınırlarında yer alan Hacı Mecit Bulvarı-Ulu Önder Bulvarı Kavşağı tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı tarafından kavşak bölgesinde yapılan refüj ve adalar sayesinde sürücülerin duruş ve görüş mesafesi artırıldı. Bu düzenlemelerle kavşak daha güvenli hale getirildi. Ayrıca bölgede taş duvar imalatının yanı sıra yeni kaldırımlar inşa edilerek yayalar için daha konforlu yürüyüş alanları oluşturuldu. Yapılan çalışmalarla hem estetik hem de kullanım açısından iyileştirme sağlandı. Zemin iyileştirme çalışmalarının ardından Hacı Mecit Bulvarı'ndan Ulu Önder Bulvarı'na dönüş şeridi oluşturuldu. Ayrıca kavşakta yatay ve düşey trafik işaretlemeleri yapılarak sürücüler için yönlendirme kolaylaştırıldı.

Otopark ve çevre düzenlemesi yapıldı

Aydınkent Kalıcı Konutları önünde yaklaşık 30 araçlık parklanma alanı da inşa edildi. Bölgedeki kaldırım düzenlemeleri de yenilenerek çevre daha düzenli hale getirildi. Başiskele Aydınkent Mahalle Muhtarı Ramazan Açıkgöz ve Yuvacık Yakacık Mahallesi Muhtarı Nedim Karaduman, mahallelerinde yapılan kavşak düzenlemesi nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür etti.