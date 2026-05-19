Antalya'da düzenlenen 11. Uluslararası WAKO Kick Boks Dünya Kupası'nda mücadele eden Akdeniz Belediyespor Kulübü sporcuları, 2 altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

12-17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda kadınlar +70 kilo Low Kick branşında ringe çıkan Gülizar Demirpolat, finalde Bosna Hersekli rakibini mağlup ederek dünya kupası şampiyonu oldu. Turnuva boyunca etkili performans sergileyen Demirpolat, altın madalyanın sahibi olarak kürsünün zirvesine çıktı.

60 kilo Full Contact kategorisinde mücadele eden Hatip Emlek de final müsabakasında rakibine üstünlük sağlayarak şampiyonluğa ulaştı. Başarılı sporcu, elde ettiği galibiyetle WAKO Kick Boks Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı.

Akdeniz Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada, sporcuların elde ettiği başarının Mersin ve Türkiye adına gurur verici olduğu belirtilerek, antrenör Nasır Kandemir'e katkılarından dolayı teşekkür edildi.