Mersin'de görev yapan kadın mahalle muhtarları, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret ederek, yeni görevinden dolayı başarı dileklerini iletti.

Ziyarette konuşan Seçer, Mersin genelinde 49 kadın muhtar bulunduğunu belirterek, bu sayının artmasını istediğini söyledi. Kadınların yönetim kademelerinde daha fazla yer almasının önemine dikkat çeken Seçer, kadın muhtarların mahallelerde önemli görevler üstlendiğini ifade etti.

Muhtarların belediyecilik hizmetlerinde en önemli çalışma arkadaşları olduğunu vurgulayan Seçer, 'Bir mahallede işini severek yapan muhtar varsa belediyenin hizmetleri daha etkin ve doğru yerlere ulaşıyor' dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin ayrım yapmadan hizmet ürettiğini kaydeden Seçer, 'Bize oy veren vermeyen ayrımı yapmıyoruz. Mersin'in 806 mahallesine aynı sorumlulukla yaklaşıyoruz' diye konuştu.

Seçer, Mersin'in sosyal yapısına dikkat çekerek, kentte adaletli belediyecilik anlayışının sosyal barışa katkı sunduğunu söyledi.

Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Mersin Temsilcisi ve Dumlupınar Mahallesi Muhtarı Gülten Evmez ise Seçer'i TBB Başkanlığı nedeniyle tebrik ederek başarı diledi.

Kadın muhtarlar, Büyükşehir Belediyesi ile iletişimlerinden memnun olduklarını ifade ederken, ziyaret hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.