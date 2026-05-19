Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Mut ilçesinde uzun yıllardır devam eden altyapı sorunlarının çözümü için çalışmalarını sürdürüyor.

MESKİ tarafından yürütülen 'Mut muhtelif kanalizasyon yapım işi' kapsamında yaklaşık 35 kilometrelik kanalizasyon hattı, terfi hatları ve paket terfi merkezlerinin yapımı devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde hayata geçirilen proje tamamlandığında Barabanlı, Elbeyli ve Palantepe mahallelerinin tamamı ile Deveci, Yatırtaş, Kültür, Yazalanı ve Cumhuriyet mahallelerinin belirli bölümleri modern altyapı hizmetine kavuşacak.

MESKİ Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığında kontrol mühendisi olarak görev yapan Şahin Yılmaz, çalışmanın bölge için büyük önem taşıdığını belirterek, 'Mut ilçesi muhtelif mahalleler için farklı çaplarda koruge borular ile kanalizasyon hattı ve abone bağlantıları yapılarak mahalle sakinlerinin yaşadığı kanalizasyon sorununa son vereceğiz' dedi.

Projeyle birlikte bölgede çevresel risklerin azaltılması, yaşam kalitesinin artırılması ve sağlıklı altyapı sisteminin oluşturulması hedefleniyor.