Mersin'de narkotik ekiplerinin teknik ve fiziki takibe aldığı bir araçta yaklaşık 24 kilo esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yenişehir ilçesinde yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu narkotik madde bulunduğu değerlendirilen araç durduruldu.

Savcılık talimatıyla araçta yapılan aramada 23 kilo 984 gram esrar maddesi ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan Ç.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.