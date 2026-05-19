Mersin Valiliği, Tarsus ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, farklı noktalarda gerçekleştirilen saldırılar sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 18 Mayıs 2026 tarihinde saat 13.52'de gelen ihbar üzerine Tarsus ilçesi Kadelli Mahallesi'nde silahlı saldırı meydana geldiği bilgisinin alındığı belirtildi. İhbarın ardından güvenlik ve sağlık ekiplerinin hızla olay yerine sevk edildiği kaydedildi. İlk incelemelerde saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen şahsın olay yerinden araçla ayrılarak farklı noktalarda vatandaşlara yönelik silahlı saldırılarda bulunduğunun tespit edildiği ifade edilen açıklamada, olaylar sonucunda 6 vatandaşın hayatını kaybettiği, 8 vatandaşın da yaralandığı bildirildi. Yaralıların çeşitli hastanelerde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Saldırganın psikiyatrik tanılarının tespit edildiği belirtildi

Açıklamada ayrıca şüphelinin yasaklı madde bağımlılığı nedeniyle birçok kez hastane kaydının bulunduğu ve çeşitli psikiyatrik tanılarının tespit edildiği belirtildi. Olayla ilgili adli ve idari sürecin devam ettiği, güvenlik birimlerinin çalışmalarını titizlikle sürdürdüğü kaydedildi.

Valilik açıklamasında, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara ise acil şifa dileğinde bulunuldu.