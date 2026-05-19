Mersin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen tören ve gösterilerle coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki programda gençlerin hazırladığı halk oyunları, tekvando, güreş ve jimnastik gösterileri büyük beğeni topladı. Kutlamalar, devlet büyüklerinin mesajlarının okunması ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz ile iki genç tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Törene Mersin Valisi Atilla Toros, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından konuşan İl Müdürü Göksun Öz, 19 Mayıs 1919'un Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olduğunu belirterek, gençlerin cumhuriyetin en büyük güvencesi olduğunu söyledi. Öz, gençlere bilim, spor ve sanat alanlarında kendilerini geliştirmeleri çağrısında bulunarak, 'Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir' dedi.

Program, öğrenciler ve sporcular tarafından hazırlanan gösterilerle sona erdi. Halk oyunları ve spor gösterileri izleyicilerden yoğun alkış aldı.