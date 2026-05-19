Mersin'in Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde bugün sabah yakalanacağını anlayınca intihar eden katilin katlettiği eski eşinin de aralarında bulunduğu 5 kişinin naaşı son yolculuğuna uğurlanmak üzere mezarlığa getirildi. Olayda öldürülen tır şoförü Gökay Selfioğlu'nun cenazesinin ise memleketi Niğde'ye gönderildiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, dün meydana gelen olayda Metin Ö. (37), bugün yaklaşık 1 yıl önce çalıştığı Tarsus ilçesine bağlı Kadelli Mahallesi'ndeki kasap ve lokantada tabanca ile ateş ederek çalışan Ahmet Ercan ile iş yeri sahibi Sabri Pan'ı öldürdü. Olay yerinden 01 B 9171 plakalı beyaz renkli otomobiliyle kaçan şüpheli, Yeniköy Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda tır şoförü Gökay Selfioğlu'nu da vurarak öldürdü. Kaçmaya devam eden şüpheli, Çamlıyayla ilçesi Darıpınarı Mahallesi'nde yol kenarında yürüyen eski eşi Arzu Özden'i tabanca ile vurarak, Yeniköy Mahallesi'nde Abdullah Koca'yı ise motosikletle şarampole yuvarlayarak öldürdü. Kaçmaya devam eden şüpheli, Karakütük Mahallesi'nde çobanlık yapan gençlerden Yusuf Oktay'ı öldürdü. Şüpheli, saldırıları sırasında güzergah üzerindeki 8 kişiyi de yaraladı. Yaralılar, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi başta olmak üzere çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 6 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı vahşetin ardından şüphelinin yakalanması için bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Kaçan şüpheliyi yakalamak için helikopter destekli çalışmalar sürerken, zanlının kaçtığı 01 B 9171 plakalı otomobile Karakütük Mahallesi kırsalında ulaşıldı.Ormanlık alana kaçtığı değerlendirilen şüphelinin yakalanması için operasyon sabah kadar sürdü. Jandarma ekiplerinin yaptığı arama çalışmalarında şüphelinin Karakütük Mahallesi'nin kırsalında Çokak mevkiinde bir evde olduğunu belirledi. Yapılan operasyonda şüpheli yakalanacağını anlayınca yanındaki silahla intihar etti.

5 cenaze mezarlığa getirildi

İntihar eden şüphelinin olduğu yerde jandarma, savcı ve olay yeri ekiplerinin çalışması sürerken cenazelerin otopsi işlemleri tamamlandı. Adli tıptan alınan cenazelerden Arzu Özden, Ahmet Ercan, Sabri Pan, Abdullah Koca ve Yusuf Oktay naaşı Tarsus Şehir Mezarlığı'na getirildi. 5 kişinin cenazesinin burada kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.

Öte yandan, olayda öldürülen tır şoförü Gökay Selfioğlu'nun cenazesinin ise memleketi Niğde'ye gönderildiği öğrenildi.