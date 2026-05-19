MERSİN – Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen “Kurtuluş Savaşı’nda Yedi Bölge Halk Oyunları Gösterisi ve Öğretmen-Öğrenci Çocuk Korosu Konseri”, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Programa,Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci , Akdeniz Kaymakamı ve Akdeniz Belediye Başkanı Zeyit Şener , İl ve İlçe Yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğretmen ve öğrencilerin sahne aldığı programda, Türkiye’nin farklı bölgelerine ait halk oyunları gösterileri izleyicilerden büyük alkış aldı. Etkinlik kapsamında sahneye çıkan öğretmen-öğrenci çocuk korosu ise seslendirdiği eserlerle duygu dolu anlar yaşattı.

Millî birlik ve beraberlik ruhunun ön plana çıktığı programda, Kurtuluş Savaşı’nın anlam ve önemine vurgu yapıldı. Kültürel değerlerin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekilen etkinlik, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Program sonunda konuşan İl Millî Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek, bu tür kültürel faaliyetlerin toplumsal birlik ve beraberliğe önemli katkılar sunduğunu ifade etti.