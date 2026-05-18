Mersin'de Mustafa Kemal İlkokulu özel eğitim öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan 'Aynı gökyüzünün farklı yıldızlarıyız' adlı sanat sergisi yoğun ilgi gördü. Sergide öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı çalışmalar, portfolyo dosyaları ve üretim süreçlerini anlatan fotoğraflar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Toroslar ilçesinde bulunan Mustafa Kemal İlkokulunda düzenlenen sergide engelli öğrenciler, hazırladıkları eserlerle yeteneklerini ve hayal güçlerini ortaya koydu. Öğrencilerin emek, sabır ve sevgiyle hazırladığı çalışmalar ziyaretçilerden tam not aldı.

Serginin açılışında konuşan Mustafa Kemal İlkokulu Müdürü Süleyman Gencer, öğretmenler, veliler ve öğrencilerin katılımıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi. Gencer, 'Öğrencilerimiz farklılıkların aslında hayatın en güzel renkleri olduğunu bir kez daha gösterdi. Sergimizde öğrencilerimizin yıl boyunca gerçekleştirdiği etkinlikler, portfolyo dosyaları ve çalışmaların yapım aşamalarını yansıtan fotoğrafları ziyaretçilerimizle buluşturduk' dedi.

Öğrencilerin ortaya koyduğu çalışmalardan büyük gurur duyduklarını belirten Gencer, 'Öğretmenlerimize, velilerimize ve ışıklarıyla gökyüzümüzü güzelleştiren öğrencilerimize teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.