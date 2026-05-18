Mersin Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Akıl ve Zekâ Oyunları Şenliği'nde çocuklar hem kendi ürettikleri oyunlarla eğlendi hem de analitik düşünme, problem çözme ve hızlı karar verme becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Çocukların geleceği için birçok hizmeti hayata geçiren Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Akıl ve Zekâ Oyunları Şenliği' düzenledi. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Kampüslerinde çocukların Akıl ve Zeka Atölyesi'nde kendi hayal dünyalarıyla ürettikleri oyunlar, şenliğe dönüştü. Çocukların analitik düşünme, hızlı karar verme ve problem çözme becerilerinin gelişimine katkı sunan çalışmalar kapsamında geçen yıl açılan Çocuk Kampüslerinde eğitim alan öğrencilerin tasarladığı oyunlar, şenliğe renk kattı.

Akdeniz'in masmavi suları ve bahar havası eşliğinde gerçekleştirilen şenlikte geleneksel oyunlar da oynandı. Hafta sonunu eğlenceli bir etkinlikle geçiren çocuklar mutlu olurken, aileler de verimli geçen zamandan memnun kaldı. 7'den 77'ye herkesin yoğun ilgi gösterdiği şenlikte, 3 boyutlu yazıcılarla üretilen oyunlar büyük beğeni topladı.

'Akıl ve Zekâ Oyunları Şenliği'nin gelenekselleşmesini umut ediyoruz'

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Şube Müdürü Özay Öztürk, gerçekleştirilen organizasyonun, Çocuk Kampüslerinin bir uzantısı olan Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi'nin etkinliği olduğunu söyledi. 1 yıldır aktif olarak hizmet veren Çocuk Kampüsleri sayesinde yüzlerce çocuğa ulaştıklarını belirten Öztürk, '3 yaş üstü çocuklardan ailelere kadar birçok kişi burada keyifli vakit geçirdi. Bu şenliğimizin amacı, çocuklara analitik düşünme alışkanlığı kazandırmak, hızlı karar verme ve problem çözme yetilerini geliştirmek' dedi.

Atölyelerde 3D yazıcılarla üretilen oyun materyallerinin şenlikte kullanıldığını ifade eden Öztürk, 'Burada yaklaşık 40 oyun bulunuyor. Strateji, dikkat, geometri, mantık ve odaklanma oyunlarının yanı sıra geleneksel oyunlar da yer alıyor. Bu oyunların tamamı çocuk kampüslerindeki 3D yazıcılarda üretildi. Çocuklar da şenliğe büyük bir keyifle katılım sağladı' ifadelerini kullandı.