Mersin'de polis ekiplerince bir depoya düzenlenen operasyonda 27 kilo 384 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında Akdeniz ilçesinde içerisinde uyuşturucu madde bulunduğu değerlendirilen bir depoya operasyon düzenlendi. Savcılık talimatıyla depoda yapılan aramalarda 27 kilo 384 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Depoyu kullandıkları belirlenen A.A. ve S.İ. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.