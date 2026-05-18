Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mezitli ilçesindeki bir ilkokulda öğrencilere yönelik bilgilendirme ve tanıtım etkinliği düzenledi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mezitli ilçesinde bulunan Zeki Koyuncuoğlu İlkokulunu ziyaret etti. Gerçekleştirilen etkinlikte Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Kriminal Şube Müdürlüğü ile Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri stant açarak öğrencilere jandarmanın görevleri hakkında bilgi verdi.

Etkinlik kapsamında jandarma ekipleri, envanterlerinde bulunan araç, teçhizat ve teknolojik sistemleri öğrencilere tanıttı. Öğrenciler, ekipmanları yakından inceleme fırsatı buldu. Jandarmayı tanıtmak ve güven duygusunu pekiştirmek amacıyla öğrencilerle sohbet eden ekipler, Trafik Jandarması boyama kitabı ile hikaye kitabı hediye etti.

Ziyaret sırasında köpek unsurları tarafından eğitimli köpeklerle kısa bir gösteri de gerçekleştirildi. Motorlu Asayiş Timleri ve Trafik Jandarması ekipleriyle bir araya gelen öğrenciler, etkinliğin sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi.