Bankalararası Kart Merkezi (BKM), 2026 yılı Nisan ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. Verilere göre Türkiye’de kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartlarla yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44 artarak 2 trilyon 559,6 milyar TL’ye ulaştı. Aynı dönemde toplam işlem adedi ise yüzde 14 artışla 1,8 milyar adet oldu.

Nisan ayı itibarıyla Türkiye’de kredi kartı sayısı 147,6 milyona, banka kartı sayısı 216 milyona yükselirken ön ödemeli kart sayısı 98,4 milyon olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı dönemine göre kredi kartı sayısında yüzde 11, banka kartı sayısında yüzde 2 artış yaşanırken ön ödemeli kart sayısında yüzde 3 düşüş görüldü. Toplam kart sayısı ise yüzde 4 artarak 462 milyon adede ulaştı.

Kartlı ödeme tutarlarının büyük bölümünü kredi kartları oluşturdu. Nisan ayında kredi kartlarıyla yapılan ödemeler 2 trilyon 185,2 milyar TL olurken banka kartlarıyla 366,8 milyar TL, ön ödemeli kartlarla ise 7,6 milyar TL ödeme gerçekleştirildi. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde yıllık bazda yüzde 44, banka kartı ödemelerinde yüzde 48 artış kaydedilirken ön ödemeli kart ödemelerinde yüzde 60 düşüş yaşandı.

İşlem adetlerinde de yükseliş sürdü. Kredi kartlarıyla yapılan işlem sayısı 1 milyar 59,7 milyon, banka kartlarıyla yapılan işlem sayısı 740,5 milyon oldu. Ön ödemeli kartlarla yapılan işlem adedi ise 32 milyon olarak gerçekleşti.

İnternetten yapılan kartlı ödemelerde de dikkat çekici artış yaşandı. E-ticaret kapsamında internetten kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 büyüyerek 756,9 milyar TL’ye yükseldi. İnternetten yapılan ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki payı yüzde 30 olarak gerçekleşti. İnternetten yapılan kartlı ödeme adedi ise yüzde 11 artışla 249,2 milyon adede çıktı.

Temassız ödemelerde de büyüme devam etti. Kartlarla yapılan temassız ödeme adedi yüzde 16 artarak 1 milyar 233,7 milyona yükselirken temassız ödeme tutarı yüzde 51 artışla 855 milyar TL oldu. Verilere göre Nisan ayında mağaza içinde yapılan her 5 kartlı ödemenin 4’ü temassız olarak gerçekleşti.