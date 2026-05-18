Mersin İl Sağlık Müdürlüğü, mahallelerimizde ilk kapısını çaldığımız Aile Sağlığı Merkezleri’ni (ASM) baştan aşağı yeniliyor. "Yeni Kurumsal Kimlik Rehberi" kapsamında yürütülen çalışmalarla, hastaneye gitmeden önce uğradığımız bu merkezler artık çok daha konforlu, düzenli ve modern.

Sağlık hizmetine en kolay ve en hızlı şekilde ulaşabilmemiz için Mersin genelindeki Aile Sağlığı Merkezleri’nde büyük bir değişim başladı. Yapılan yenilikler sayesinde, muayene olmaya veya tahlil yaptırmaya gelen vatandaşlar artık çok daha organize ve ferah bir ortamla karşılaşıyor.

Vatandaş İçin Neler Değişti?

Merkezlerin hem iç hem de dış tasarımlarında yapılan değişiklikler, hastaların binalar içinde vakit kaybetmesini önlemek ve konforunu artırmak üzere tasarlandı:

Aradığınız Odayı Bulmak Artık Çok Kolay: Aşı odası , gebe izlem odası , laboratuvar , bebek bakım-emzirme odası ve pansuman odaları gibi sık ziyaret edilen tüm bölümler, kapılardaki büyük numaralar ve net tabelalarla ayrıldı. Böylece koridorlarda adres sorma devri kapanıyor.

Doktorunuzun Bilgileri Anında Karşınızda: Muayene olacağınız aile hekiminin adı, uzmanlık alanı ve o günkü çalışma saatleri odasının girişindeki yeni panolarda açıkça yer alıyor.

Zaman Kaybına Son: Tahliller için kan alma saatleri (08:00 - 09:30) ve merkezlerin haftalık çalışma programları girişlerdeki ilan panolarında net bir şekilde paylaşılıyor. Vatandaşlar işlemlerini planlarken zamanı daha verimli kullanabiliyor.

Uzaktan Fark Edilen Merkezler: Binaların dış cephesine yerleştirilen kırmızı logolu, ışıklı ve modern "ASM" tabelaları sayesinde, ihtiyaç anında sağlık merkezinin yerini bulmak artık çok daha kolay.

"Yenileme Çalışmalarımız Son Hızıyla Devam Ediyor"

Mersin İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr.Mustafa Ekici, mahalle sakinlerinin sağlık hizmetinden en üst düzeyde memnun kalması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. Yapılan resmi açıklamada, "Aile Sağlığı Merkezlerimizi yeni Kurumsal Kimlik Rehberine uygun hale getiriyor, vatandaşlarımıza hak ettikleri modern sağlık alanlarını sunuyoruz. Yenileme çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor," dedi.