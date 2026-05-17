Mersin'in Tarsus ilçesinde Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenen Çocuk ve Gençlik Festivali, yoğun katılımla başladı. Festivalin ilk gününde sahne alan sevilen sanatçı Melis Fis, çocuklara unutulmaz bir akşam yaşattı.

75. Yıl Kültür Merkezi yanı Kültür Sanat Caddesi'nde gerçekleştirilen festival kapsamında atölyeler, üretici stantları, DJ performansları ve çeşitli sahne etkinlikleri düzenlendi. Dört gün sürecek festivalin ilk gününde alanı dolduran vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.

Festivalin en yoğun anları ise Melis Fis'in sahneye çıkmasıyla yaşandı. Çocuklar ve aileler sanatçının sevilen şarkılarına hep birlikte eşlik ederken, konser alanında büyük coşku hakim oldu.

Festival alanında çocuklarla bir araya gelen Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, yaptığı konuşmada, 'Bugüne kadar çok kalabalık konserler gördüm ama bu kadar çocuğun bir arada olduğu böylesine güzel bir konseri ilk kez görüyorum' dedi.

23 Nisan'ın bu yıl biraz buruk geçtiğini ifade eden Başkan Boltaç, çocukların bayram sevincini doyasıya yaşayabilmesi amacıyla festivali düzenlediklerini belirtti. Boltaç, festival kapsamında düzenlenecek etkinliklerle kentte bayram havasının devam edeceğini söyledi.

Konuşmasının ardından Ali Boltaç, Melis Fis'e Nusret Mayın Gemisi temalı hediye takdim etti.

Konser sırasında çektiği eğlenceli video ile de izleyenleri güldüren Melis Fis, önce 'Tarsus'a konsere geldim ama kimse gelmemiş' diyerek espri yaptı, ardından kamerayı festival alanındaki kalabalığa çevirerek vatandaşların yoğun ilgisini gösterdi.

Festival coşkusunun önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtilirken, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Derya Uluğ'un Atatürk Gösteri Merkezinde konser vereceği bildirildi.