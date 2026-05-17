Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, silahlı kavga ihbarına müdahale eden 2 polis memuru silahlı saldırı nedeniyle olay yerinde şehit oldu, saldırgan ise çatışmada yaralandı.

Olay, Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi üzerindeki Pedrik İş Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş merkezinin ikinci katından gelen silahlı kavga ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Başka bir olay nedeniyle bölgede bulunan sivil asayiş ekiplerine şüpheli şahıs tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 2 polis memuru olay yerinde şehit oldu.

Olay yerine gelen ekipler tarafından saldırgan şahsa teslim olması yönünde çağrı yapıldı. Ancak zanlının ateşle karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada saldırgan yaralı olarak yakalandı. Yaralanan şüpheli şahıs hastanede tedavi altına alındı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, iş merkezi çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.