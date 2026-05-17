Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen spor turnuvalarında heyecan sürüyor.

Tenis, ayak tenisi, plaj voleybolu ve satranç branşlarında gerçekleştirilen müsabakalarda sporcular kıyasıya mücadele ederken, vatandaşlar da organizasyonlara yoğun ilgi gösteriyor. Kentte bayram coşkusunu sporla buluşturan turnuvalar, farklı yaş gruplarından sporcuları bir araya getirirken, müsabakalarda renkli görüntüler oluştu. Özellikle plaj voleybolu ve ayak tenisi karşılaşmaları izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, turnuvaların 19 Mayıs ruhunu yaşattığını belirterek, organizasyona katılan tüm sporcuları tebrik etti. Başkan Tuncer, 'Gençlerimizin enerjisi ve sporun birleştirici gücüyle çok güzel bir atmosfer oluştu. Yarın düzenleyeceğimiz ödül törenine tüm halkımızı davet ediyoruz' dedi.

Turnuvaların ödül töreninin ise bugün saat 18.00'de Soli Plajında gerçekleştirileceği bildirildi.