Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Tarihi Kilikya Yolu Yürüyüşü'nde gençler, tarih ve doğayla iç içe bir gün geçirdi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik, Mersin Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi iş birliğiyle gerçekleştirildi. 'Gençlik Şehri Mersin' sloganıyla düzenlenen program kapsamında öğrenciler, tarihi Kilikya Yolunun Kanlıdivane-Elaiussa Sebaste-Kızkalesi parkurunun Ayaş-Elaiussa Sebaste-Kızkalesi etabında yürüyüş yaptı.

Yaklaşık 3 saat süren etkinlikte gençler, 6 bin 600 metrelik parkuru tamamlayarak hem spor yaptı hem de bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini yakından görme fırsatı buldu. Antik kalıntılar, limon bahçeleri ve tarihi patikalar arasında gerçekleşen yürüyüşte öğrenciler, dayanışma ve birlik duygusunu da pekiştirdi. Katılımcılar, 19 Mayıs ruhunu doğa ve tarih eşliğinde yaşamanın mutluluğunu yaşadı.

Etkinlik kapsamında açıklama yapan Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz, yürüyüşün gençlerin hem sportif faaliyetlere katılması hem de Mersin'in tarihi mirasını tanıması açısından önemli olduğunu söyledi. Gökayaz, 'Gençlerimiz yürüyüş boyunca limon bahçelerinden, tarihi ören yerlerinden ve eski yapılardan geçti. Bu etkinlik aynı zamanda uygulamalı bir tarih dersi niteliğindeydi' dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin gençlere yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri sürdürdüğünü ifade eden Gökayaz, Gençlik Haftası boyunca basketbol, voleybol, futbol şenliği ve tenis turnuvası gibi farklı etkinliklerin de devam edeceğini kaydetti.

Mersin Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zekai Pehlevan ise etkinliğin gençler açısından önemli kazanımlar sağladığını belirterek, öğrencilerin şehir yaşamından uzaklaşıp antik patikalarda yürümenin heyecanını yaşadığını ifade etti. Pehlevan, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Yürüyüşe katılan öğrenciler de etkinlik sayesinde hem arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirdiklerini hem de Mersin'in tarihi ve kültürel değerlerini daha yakından tanıma fırsatı bulduklarını belirterek, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Öte yandan Mersin Büyükşehir Belediyes'nin geçtiğimiz yıl lansmanını yaptığı 'Tarihi Kilikya Yolu Projesi' kapsamında çalışmaların sürdüğü belirtildi. Tarsus'tan Yeşilovacık'a uzanan yaklaşık 550 kilometrelik güzergahın, doğa, tarih ve spor turizmini bir araya getirerek Mersin'i alternatif turizmde önemli merkezlerden biri haline getirmesinin hedeflendiği kaydedildi.