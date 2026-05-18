Mersin'de Engelliler Haftası kapsamında kurulan Empati Parkurunda vatandaşlar, görme ve yürüme engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştığı zorlukları deneyimleyerek farkındalık kazandı.

Mersin'in her yanını herkes için erişilebilir kılmak adına çalışmalarını sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında kentin birçok noktasında farkındalık etkinliği düzenledi. Engelli vatandaşların gün içinde yaşadığı zorluklara dikkat çekmek için kurulan Empati Parkurunda, görme engellilerin yaşamlarını deneyimlemek isteyenlere göz bandı takılıp beyaz baston verilirken, yürüme engellilerle empati içinse için ise vatandaşlar tekerlekli sandalyeye oturdu. Sosyal yaşamın her alanında var olmak için pek çok zorlukla başa çıkan engelli vatandaşların hayatlarından bir anı deneyimleyen her yaştan insan ise elde ettikleri farkındalık ile artık daha dikkatli olacaklarının altını çizdi.

'Mersin'in her yanını erişilebilir bir şehir yapmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz'

16 Mayıs Ulusal Erişilebilirlik Günü dolayısıyla bir farkındalık çalışması gerçekleştirdiklerini söyleyen Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'nda sosyolog olarak çalışan Onur Örbük, 'Amacımız belediyemizin sunduğu erişilebilir hizmetlere engelli bireylerin tam anlamıyla ulaşmasını ve çevresel faktörlerden en az şekilde etkilenmelerini sağlamak. Burada da empati parkuru kurarak vatandaşlara ulaşıp bir farkındalık çalışması yapıyoruz. Burada kaldırımlarda bulunan hissedilebilir yüzeyleri veya kaldırım rampalarını engelli bireyler kullanırken karşılaştıkları zorlukları ve deneyimlerini vatandaşlara aktararak bir empati oluşturuyoruz. Bu farkındalık ile çevresel faktörlerden ve engellenmelerden minimum düzeyde etkilenmelerini sağlıyoruz' dedi.