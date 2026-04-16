Malatya'nın Akçadağ ilçesinde belediye tarafından gençlere yönelik önemli bir yatırım hayata geçirildi. Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, Malatya Büyükşehir Belediyesine ait binanın devralınarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne tahsis edildiğini açıkladı.

Başkan Ulutaş, söz konusu alanın modern bir Gençlik Merkezi olarak ilçe gençlerinin sosyal, kültürel ve sportif gelişimine katkı sunacağını belirterek, 'Akçadağ'ımızın geleceği olan gençlerimiz için attığımız bu adımın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Gençliğe yatırım, geleceğe yatırımdır anlayışıyla; Akçadağ'ımız için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz' diye konuştu.