Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun'un kulüp ziyaretleri kapsamında Veteriner Fakültesi öğrencileri tarafından oluşan Erciyes Veteriner Atçılık Topluluğu (EVEA) oldu.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin ve Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Kanbur ile birlikte EVEA Kulübü öğrencileri ile fakültelerinde bir araya geldi. Ziyaretinde Kulüp Başkan Harun Emre Gezgin ve kulüp üyelerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, öğrencilerin her türlü projelerine destek olmaya özen gösterdiklerini belirtti.