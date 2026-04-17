Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van De Velde ve beraberindeki heyet; Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin vizyon projeleri arasında yer alan Erciyes Kayak Merkezi'ni ziyaret ederek, yürütülen çalışmaları 'hayranlıkla' inceledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde, Türkiye'nin ilk profesyonel dağ yönetim şirketi Erciyes A.Ş. tarafından işletilen Erciyes Kayak Merkezi, uluslararası alanda dikkat çekmeye devam ediyor. 112 kilometrelik pist uzunluğu, 41 kayak pisti, 19 mekanik tesisi ve 3 bin 400 metreye ulaşan teleferik hatlarıyla dünya standartlarında hizmet sunan merkez, yabancı heyetlerin de ilgi odağı oluyor. Bu kapsamda Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van De Velde ve beraberindeki heyet, Erciyes Kayak Merkezi'ni ziyaret ederek, bölgedeki turizm yatırımları hakkında kapsamlı bilgi aldı. Ziyaret sırasında heyete, Erciyes'in turizm potansiyeli, uluslararası konumu ve geleceğe yönelik projeleri hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın liderliğinde hayata geçirilen vizyoner yatırımlarla Erciyes, sadece Türkiye'nin değil dünyanın sayılı kış turizm merkezlerinden biri haline geldi. Bölge ekonomisine sağladığı katkı ve artan ziyaretçi sayısıyla dikkat çeken Erciyes, sürdürülebilir turizm anlayışıyla gelişimini kararlılıkla sürdürüyor.

Uluslararası tanıtım faaliyetleri ve diplomatik ziyaretlerle küresel ölçekte bilinirliği her geçen gün artan Erciyes Kayak Merkezi, Kayseri'yi kış turizminde önemli bir destinasyon olarak konumlandırmaya devam ediyor.