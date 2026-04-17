Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Ege Kariyer Fuarı (EGEKAF'26), 15-16 Nisan 2026 tarihleri arasında Tekstil Park Fuar Alanı'nda yaklaşık 50 bin katılımcıyla gerçekleştirildi.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 15 üniversitenin paydaşlığında hayata geçirilen fuar, 'Kariyerini Kodla, Geleceğini Şekillendir' temasıyla gençleri kamu kurumları ve özel sektör temsilcileriyle buluşturdu. Bölgenin en kapsamlı kariyer organizasyonları arasında yer alan fuar, öğrenci ve mezunlara kariyer planlaması, iş dünyasını tanıma ve profesyonel ağlarını geliştirme imkanı sundu. Fuar kapsamında düzenlenen kariyer söyleşileri, paneller, atölye çalışmaları ve teknik oturumlarda; alanında uzman akademisyenler, sektör temsilcileri ve kamu yetkilileri güncel mesleki gelişmeler, istihdam imkanları ve sektör beklentileri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Paralel salonlarda eş zamanlı gerçekleştirilen etkinliklerle katılımcılar ilgi alanlarına göre farklı içeriklere erişim sağladı. Etkinlik süresince kurulan stantlarda kamu kurumları ve özel sektör firmaları katılımcılarla birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Öğrenciler ve mezunlar staj ve iş imkanları hakkında bilgi alırken, insan kaynakları temsilcileriyle doğrudan iletişim kurarak kariyer hedeflerine yönelik önemli adımlar attı. Ayrıca uygulamalı etkinlikler ve simülasyonlarla katılımcıların mesleki farkındalığının artırılması hedeflendi.

Fuar hakkında değerlendirmelerde bulunan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, EGEKAF'ın her geçen yıl büyüyerek daha geniş kitlelere ulaştığını vurgulayarak, 'Üniversite olarak öğrencilerimizin sadece akademik değil, aynı zamanda mesleki gelişimlerini de desteklemeyi öncelikli hedeflerimiz arasında görüyoruz. EGEKAF'26, gençlerimizin kariyer yolculuklarına yön veren, onları sektör temsilcileriyle buluşturan ve geleceğe daha donanımlı hazırlanmalarına katkı sağlayan önemli bir platform olmuştur' dedi.