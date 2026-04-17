Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yürüttükleri çalışmalarla hem çevre sağlığını korumaya hem de kent estetiğini güçlendirmeye aralıksız devam ediyor.

Özellikle bahar aylarının gelmesiyle birlikte hız kazanan çalışmalar kapsamında, sokak araları ve kaldırımlarda kendiliğinden çıkan yabancı otlar ekipler tarafından titizlikle temizleniyor.

Belediye ekipleri, yalnızca ot biçme işlemiyle sınırlı kalmayarak, çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen özel ilaçlar kullanarak yabancı otların yeniden çıkmasını da önlemeye yönelik uygulamalar gerçekleştiriyor. Bu sayede hem daha uzun süreli bir temizlik sağlanıyor hem de kent genelinde düzenli ve bakımlı bir görünüm korunuyor.

Yürütülen çalışmalar özellikle vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanıyor. Mahalle sakinleri, kaldırımların daha kullanışlı hale geldiğini ve çevrenin daha temiz göründüğünü belirterek yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

Efeler halkı, yapılan hizmetlerden dolayı Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'e ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Efeler Belediyesi yetkilileri ise ilçe genelinde bakım, temizlik ve peyzaj çalışmalarının planlı bir şekilde sürdürüleceğini belirterek, vatandaşların daha sağlıklı, temiz ve estetik bir çevrede yaşamalarını sağlamak için çalışmaların aralıksız devam edeceğini bildirdi.