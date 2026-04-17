Aydın Büyükşehir Belediyesi il genelindeki ulaşım yatırımlarını aralıksız sürdürürken, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; 'Aydınımız için çalışmaya devam ediyoruz' dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Aydın'ın tüm ilçelerinde çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında güncel olarak, Efeler ilçesinde Mimar Sinan, Milet, Sabahattin Ali, Batı Aydın, Doğu Aydın, Zeytin Dalı ve Ata Bulvarlarında, Kemer Mezarlığı'nda, A1 kanal yolunda, Paşa Yaylası'nda, Terziler Mahallesi'nde ve Fidanlık ile Şehit Deniz Astsubay Özgür Kahraman Caddelerinde, Nazilli ilçesinde Kahvederesi, Hasköy, Semailli ve Çaylı Mahallelerinde, Söke ilçesinde Adnan Kahveci ve Fatih Caddeleri ile Atburgazı, Ağaçlı, Demirçay, Sofular, Çavdar, Argavlı ve Akçakonak Mahallelerinde, Germencik ilçesinde Turanlar, Çarıklar, Habibler, Çamköy ve Tekin Mahallelerinde, İncirliova ilçesinde Acarlar, Sandıklı, Eğrek ve Karagözler Mahallelerinde, Didim ilçesinde İnönü Bulvarı'nda ve 1001. ile Adnan Menderes Caddelerinde, Kuşadası ilçesinde Orhan Gazi Caddesi'nde ve muhtelif noktalarda, Çine ilçesinde İbrahimkavağı, Elderesi, Taşoluk, Yörükler ve Kirazderesi Mahallelerinde, Koçarlı ilçesinde Dedeköy, Bağcılar ve Boydere Mahallelerinde, Yenipazar ilçesinde İlyas Caddesi'nde ve Koyunlar Mahallesi'nde, Kuyucak ilçesinde Kayran ve Yukarı Yakacık Mahallelerinde, Buharkent ilçesinde Çağlayan Caddesi'nde, Karacasu ilçesinde Karabağlar ve Yazır Mahallelerinde, Bozdoğan ilçesinde Ziyaretli, Pınarlı, Örmepınar, Yeşilçam ve Karaahmetler Mahallelerinde, Köşk ilçesinde Akçaköy Mahallesi'nde ve Sultanhisar ilçesinde Malgaçmustafa ve Malgaçemir Mahallelerinde eş zamanlı çalışmalar sürdürülüyor. Kırsal mahallelerden kent merkezlerine kadar yol yapım, bakım ve yenileme uygulamaları aralıksız devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm ilçelerde çalışmaların artarak devam edeceğini ifade ederek 'Aydınımızın tüm ilçelerinde çalışmalarımızı eş zamanlı olarak sürdürüyoruz. Yatırımlarımızı hemşehrilerimiz ile buluşturmaya, çalışmalarımız ile kentimizin ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam edeceğiz. Hizmetle büyüyen Aydın' dedi.