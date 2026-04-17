Kırşehir'de havaya ateş açtıkları tespit edilen 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde suçundan tutuklanan M.A.A. isimli kişinin dijital materyallerinde inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonucunda N.K.A., M.G. ve E.H.T. isimli kişilerle yerleşim yerinde havaya ateş ettikleri belirlendi. Bu kapsamda şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ile 1 bıçak ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.