Ege'nin önemli turizm merkezlerinden Didim'de, Turizm Haftası kapsamında Didim Belediyesi tarafından kapsamlı bir etkinlik düzenlenecek. 22 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 11.00'de Apollon Tapınağı'nda gerçekleştirilecek program, tarihi atmosferiyle dikkat çeken mekanda katılımcılara özel bir deneyim sunacak.

Etkinlik kapsamında Didim'e özgü yöresel lezzetlerin tanıtımı yapılacak, ritim gösterileri sahnelenecek ve çeşitli kültürel etkinliklerle ziyaretçilere keyifli anlar yaşatılacak. Programın, kentin kültürel mirasını ve turizm değerlerini ön plana çıkarması hedefleniyor. Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada Turizm Haftası'nın kent tanıtımı açısından önemli bir fırsat olduğuna dikkat çekti.

Başkan Hatice Gençay, 'Didim'imizin sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri daha geniş kitlelere tanıtmak adına bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Turizm Haftası kapsamında gerçekleştireceğimiz bu buluşmada, kentimizin değerlerini hep birlikte yaşayacağız. Tüm halkımızı bu özel etkinliğe davet ediyorum' ifadelerini kullandı.