Aydın'da ana arı üretimi yapan işletmelere yönelik yıllık rutin denetimler tamamlandı.

Zengin bitki örtüsü ve elverişli iklim şartlarıyla arıcılık açısından önemli bir potansiyele sahip olan Aydın, özellikle Dilek Yarımadası Milli Parkı gibi doğal alanlarıyla gezginci arıcıların da yoğun ilgi gösterdiği merkezler arasında yer alıyor. Yaklaşık 260 bin arılı kovan varlığı bulunan il, Türkiye'de arıcılık faaliyetlerinin önde gelen merkezlerinden biri olma özelliğini sürdürüyor. Bu kapsamda Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından, Ana Arı Yetiştiriciliği Talimatnamesi hükümleri doğrultusunda il genelinde faaliyet gösteren 5 ana arı üretim işletmesi denetlendi. Gerçekleştirilen kontrollerde, üretim süreçlerinin mevzuata uygunluğu incelenirken, işletmelerin teknik yeterlilikleri de değerlendirildi. Üretim kalitesinin artırılması, sürdürülebilir arıcılığın desteklenmesi ve sektörün geliştirilmesi amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.