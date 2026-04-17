Şanlıurfa'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, bir araçta arama yapıldı. Aramada, piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 750 bin lira olduğu değerlendirilen 27 bin paket gümrük kaçağı sigara, bin paket ısıtılmış tütün mamulü ve 200 elektronik sigara ele geçirildi. Operasyon kapsamında 5707 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.