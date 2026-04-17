Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) öncülüğünde başlatılan ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile ortaklaşa yürütülen 'İki İnsan Bir Hayat' projesi çerçevesinde Afyonkarahisar'da evlenmek isteyen ve maddi durumu kötü olan çiftler için hayır çarşısı gerçekleştirildi.

İhtiyaç sahibi gençlerin evlilik masraflarını hafifletmek adına Türkiye Diyanet Vakfı Afyonkarahisar Şubesi ve TDV Kadın Kolları tarafından merkez Gedik Ahmet Paşa (İmaret) Camii bahçesinde Vali Yardımcısı Celil Ateşoğlu, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, ile kurum çalışanları ve vatandaşların katılımı ile hayır çarşısı düzenlendi.

81 ilde yürütülen 18-35 yaş arası nişanlı çiftlere 500 bin TL'ye kadar geri ödemesiz ve nakitsiz çeyiz yardımı sağlayan proje ile yetim, öksüz veya gelir düzeyi düşük çiftlerin evliliğe teşvik edilmesi hedeflenmekte olup, bu proje ile aile kurumunun güçlendirilmesi ve ihtiyaç sahibi gençlerin yuva kurmalarına destek olunması amaçlanıyor.