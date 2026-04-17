İzmir'in Konak ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, aranan şahısların yakalanmasına yönelik saha çalışması gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde şüphe üzerine durdurulan A.K. (35) isimli şüphelinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.
21 yıl hapis cezası bulunuyor
Yapılan sorgulamada şüpheli şahsın, 'silahlı yağma' suçundan hakkında 21 yıl 6 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.