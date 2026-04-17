Yunusemre Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın talimatı doğrultusunda, sağlık sorunları nedeniyle ev işlerini yapmakta güçlük çeken 68 yaşındaki Şahsine Metin Azatlı'nın evinde temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Yunusemre Belediyesi, ilçede yaşayan yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Kısa süre önce hizmete açılan Yunus Park Emekli Kafe'nin açılışında Başkan Semih Balaban ile karşılaşan Azatlı, yaşadığı sıkıntıyı dile getirdi. Ev temizliği konusunda zorlandığını ifade eden Azatlı'nın talebine kayıtsız kalmayan Başkan Balaban, ilgili birimlere talimat verdi.

Talimatın ardından hızla harekete geçen belediye ekipleri, Azatlı'nın evinde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yapılan hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şahsine Metin Azatlı, 'Eşim parkinson hastası, bende de yaşlılıktan dolayı fıtık ve daha birçok hastalık var. Torunuma da bakıyorum, yetişemiyorum. Ev temizliği günlük yaşamımızın en temel ihtiyacı. Başkan ile karşılaştığımda durumumuzu anlattım. Allah razı olsun, bizleri kırmadı. Derdimizi ve sorunumuzu çözen bir başkanımız var, mutluyuz' dedi.

Yunusemre Belediyesi yetkilileri ise sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hizmetlerin artarak devam edeceğini belirtti.