Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan silahlı saldırıların ardından Manisa'daki okullarda 474 jandarma personeliyle güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki okullarda güvenliğin sağlanması amacıyla kapsamlı bir uygulama hayata geçirildi. Bu kapsamda toplam 474 jandarma personeli sahada görev aldı.

Alınan önlemlerin, son günlerde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerinde okullara yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıların ardından artırıldığı öğrenildi. Öğrencilerin güvenli bir eğitim ortamında bulunmalarını sağlamak amacıyla okul çevreleri, giriş-çıkış noktaları ve servis güzergahlarında denetimler sıklaştırıldı.

Jandarma ekiplerince özellikle şüpheli şahıslar üzerinde kimlik kontrolleri yapılırken, okul çevresinde güvenliği tehdit edebilecek unsurlara karşı da hassasiyet gösterildi. Yetkililer, benzer uygulamaların önümüzdeki süreçte de devam edeceğini belirtti.

Veliler ve okul yönetimleri ise alınan tedbirlerden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, öğrencilerin güvenliği için yapılan çalışmaların önemine dikkat çekti.