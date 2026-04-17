Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil saniyeler içinde adeta alev topuna döndü.

Bakır Mahallesi mevkisinde yaşanan olayda, direksiyon hakimiyetini kaybeden araç önce bariyerlere çarptı, ardında da bir anda alev aldı.

Edinilen bilgilere göre, Kırkağaç-Akhisar Karayolu üzerinde seyir halinde olan N.Ç yönetimindeki 34 HPR 535 plakalı araç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine savrularak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motor kısmından alevler yükselmeye başlayan otomobilin içindeki sürücü, son anda kendisini dışarı atarak canını kurtardı.

Araçtan geriye demir yığını kaldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınsa da otomobil tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Kaza nedeniyle yol yaklaşık yarım saat trafiğe kapalı kaldı.

Kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlatan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.