Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında düzenlenen 'Okul Güvenliği Toplantısı'nda, eğitim kurumlarındaki huzur ortamının korunması ve güvenlik tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarılması kararlaştırıldı.

'Yeryüzü Cenneti' olarak nitelendirilen Muğla'da, eğitim kurumlarındaki huzur ve güven iklimini pekiştirmek amacıyla kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Valilik 75. Yıl Toplantı Salonu'nda, Vali Dr. İdris Akbıyık'ın liderliğinde bir araya gelen il protokolü, öğrencilerin güvenliğini merkeze alan stratejileri masaya yatırdı.

Eğitimin en öncelikli meselesinin çocukların güvenliği olduğunu vurgulayan Vali Dr. İdris Akbıyık, ailelerin içini rahatlatacak şu açıklamalarda bulundu: 'Huzur ve güven şehri Muğla'mızda anne babaların çocuklarını okula gönderirken endişe taşımaması için aldığımız tedbirleri genişletiyoruz. Çocuklarımızın güvenliği için gerekli olan her adımı seri şekilde, kararlılıkla atıyoruz. Değerlendirmelerimizde hiçbir risk unsurunu göz ardı etmiyoruz.'

Vali Akbıyık, ilçe bazında risk değerlendirmelerinin güncellenmesi için talimat verildiğini belirterek; okul yönetimleri, rehberlik servisleri, öğretmenler, aileler ve kolluk birimleri arasındaki koordinasyonun daha etkin hale getirileceğini ifade etti. Koruyucu ve önleyici çalışmaların, olay yaşanmadan müdahale etme noktasında hayati önem taşıdığına dikkat çekildi.