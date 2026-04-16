Muğla'nın Marmaris ilçesinde hizmet veren Marmaris Devlet Hastanesi, sahip olduğu 'Anne Dostu' ve 'Bebek Dostu Hastane' unvanlarıyla bölgedeki ailelere güven vermeye devam ediyor. Sağlıkta kalite standartlarını yükselten hastane, anne ve bebek sağlığını merkeze alan uygulamalarıyla dikkat çekiyor. Hastanede görevli uzman ekipler, gebelik takibi, güvenli doğum ortamı ve doğum sonrası emzirme danışmanlığı gibi kritik alanlarda kapsamlı hizmet sunuyor. Anne ve bebek uyumunu destekleyen uygulamalarla, bebeklerin hayata sağlıklı bir başlangıç yapması hedeflenirken, hastaneye gelen gebeler ve anneler aldıkları hizmetten memnuniyet duyduklarını dile getiriyorlar. Hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada, anne ve bebeğin sağlığını merkeze alan bir anlayışla hizmet verildiği vurgulanarak, 'Sağlıklı bir gelecek ancak güçlü anneler ve sağlıklı bebeklerle mümkündür. Güvenli doğum ortamımız ve emzirme danışmanlığımızla bu süreci desteklemeye devam ediyoruz' ifadelerine yer verildi. Marmaris Devlet Hastanesi, anne-bebek odaklı çalışmalarıyla bölgedeki sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmayı sürdüreceklerini belirterek, ayrıca erken teşhis, tanı ve tedavi alanlarında ki öncü çalışmalarına da vurgu yaptı.