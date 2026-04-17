MSKÜ, İŞKUR koordinasyonunda Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen EGEKAF 2026'da öne çıkan üniversitelerden biri oldu. Bu yıl Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İŞKUR koordinasyonunda düzenlenen Ege bölgesinin en büyük fuarı olan EGEKAF'26 (Ege Kariyer Fuarı), Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ev sahipliğinde 15-16 Nisan tarihlerinde yapıldı.

Yoğun katılımla gerçekleşen fuarda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) de yer alırken, Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar da EGEKAF 2026'nın açılış programına katılım sağladı.

Törende konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan, Ege Bölgesi'nin en kapsamlı kariyer buluşmaları arasında yer alan fuarın, gençlerin istihdamına katkı sağlayarak kamu ve özel sektör temsilcileriyle doğrudan etkileşim kurmalarına imkân sağladığını ifade etti.

Kariyer fırsatları ve istihdam imkanlarının tanıtıldığı fuar, öğrencilerden büyük ilgi gördü. Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelme imkanı bulan öğrenciler, stantlardan hem bilgi aldı hem de kariyer fırsatları hakkında doğrudan yetkililerle görüşme şansı yakaladı.

MSKÜ de 2 gün boyunca fuarda yoğun ilgi gören üniversiteler arasında yer aldı. Kapsamlı tanıtım yapan Üniversitemiz, gençlere eğitim imkanı, akademik programlar ve kampüs yaşamı hakkında detaylı bilgiler sunarak tercih süreçlerinde yol gösterdi.

Fuarda stantları ziyaret ederek görevlilerden bilgi alan MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, MSKÜ standını ziyaret eden öğrencilerle sohbet etti. Üniversitemiz hakkında bilgi aktaran Rektör Prof. Dr. Kaçar, gençlerin ilgi ve merak ettiklerini yanıtlayarak Muğla'ya davet etti.