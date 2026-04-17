Manisa'nın Selendi ilçesinde PTT Müdürlüğü görevine, teşkilatta uzun yıllar görev yapan deneyimli isim Ramazan Kaşıkçı atandı. Kaşıkçı, Selendi'de hizmet etmekten mutluluk duyacağını söyledi.

1962 yılında Manisa'nın Kula ilçesinde dünyaya gelen Ramazan Kaşıkçı, eğitim hayatına Davala'da başladı. Ortaokul ve lise öğrenimini Manisa'da tamamlayan Kaşıkçı, 1985 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi'nden mezun oldu.

Memuriyet hayatına 1988 yılında Kemalpaşa'da başlayan Kaşıkçı, görev süresi boyunca Manisa ve ilçeleri ile İzmir'in Urla ilçesinde uzun yıllar hizmet verdi. PTT teşkilatında yaklaşık 35 yıl görev yapan Kaşıkçı, Selendi PTT Müdürlüğü görevine asaleten atandı.

Evli ve iki çocuk babası olan Kaşıkçı, yeni görevine başladığını belirterek, 'Selendi'ye atandığım için mutluyum. Burası bildiğim bir ilçe. Görevimi en iyi şekilde yapmaya gayret edeceğim. Selendili hemşehrilerimize hizmet etmek mutluluk verecektir' ifadelerini kullandı.