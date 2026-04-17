Yunusemre Belediyesi, 15-22 Nisan Turizm Haftası kapsamında düzenlediği toplantıyla ilçe turizmini geliştirmek için önemli bir adım attı. Sektörün tüm paydaşlarını bir araya getiren belediye, Yunusemre'nin turizm potansiyelini artıracak yeni projeleri masaya yatırdı.

Yunusemre Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde Belediye Encümen Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Seyit Ali Özmen başkanlık etti. Toplantıda, ilçenin turizm altyapısının güçlendirilmesi, kentin tanıtımının artırılması ve yeni turizm destinasyonlarının oluşturulmasına yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

Turizm sektöründen daha fazla pay almayı hedefleyen Yunusemre Belediyesi, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileriyle ortak akıl çerçevesinde hareket ederek sürdürülebilir turizm politikaları geliştirmeyi amaçlıyor.

Toplantıda ayrıca Yunusemre'nin sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal değerlerin daha etkin tanıtılması gerektiği vurgulanırken, bu potansiyelin ekonomik kazanca dönüştürülmesi için atılacak adımlar ele alındı.

Yetkililer, benzer toplantıların önümüzdeki süreçte de devam edeceğini belirterek, Yunusemre'nin turizmde marka bir ilçe haline gelmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.