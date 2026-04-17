Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi, yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte ilçe genelindeki park ve yeşil alanlarda temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Vatandaşların daha sağlıklı, güvenli ve huzurlu ortamlarda vakit geçirebilmesi için ekipler sahada aralıksız mesai harcıyor. Yürütülen çalışmalar, hem çevre estetiğini artırıyor hem de vatandaşların ortak yaşam alanlarını daha konforlu hale getiriyor. Özellikle yaz aylarında yoğun ilgi gören parklar, yapılan düzenlemelerle birlikte yeni sezona hazır hale getiriliyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; parkların genel temizliği titizlikle yapılırken, çocuk oyun grupları, oturma alanları, kamelyalar, yürüyüş yolları ve aydınlatma sistemleri tek tek kontrol edilerek bakım ve onarımdan geçiriliyor. Kullanım ömrü dolan veya zarar gören alanlar ise yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, 'Vatandaşlarımızın özellikle yaz aylarında parklarımızda güvenle, huzurla ve keyifle vakit geçirebilmeleri bizim en önemli önceliklerimizden biridir. Bu anlayışla tüm parklarımızda kapsamlı temizlik ve bakım çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Amacımız; ilçemizin her noktasında daha temiz, daha düzenli ve daha modern yaşam alanları oluşturmaktır. Kahta'mızı daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz' dedi.