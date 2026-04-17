Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde önemli bir görev değişikliği gerçekleştirildi. Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı görevine Doç. Dr. Fedli Emre Kılıç getirildi.

Sağlık alanında uzun yıllara dayanan tecrübesiyle bilinen Doç. Dr. Kılıç, daha önce Daha önce Kamu hastaneleri Hizmetleri başkan yardımcılığı görevini yürütüyordu. Yeni göreviyle birlikte kamu hastanelerinin yönetimi ve sağlık hizmetlerinin koordinasyonundan sorumlu olacak.

Gerçekleştirilen atamanın ardından sağlık camiasında da beklenti yükselirken, yeni dönemde kentteki sağlık politikalarının güçlendirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Doç. Dr. Kılıç'ın önümüzdeki süreçte kamu hastanelerinde etkinlik, verimlilik ve hasta memnuniyetini artırmaya yönelik çalışmalara ağırlık vermesi bekleniyor.