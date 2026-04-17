Adıyaman Eğitim, Kültür ve Sanat Derneği (ADEKS) Başkanı Abdurrahman Şahin ve beraberindeki dernek yöneticileri 'O gönüllü Sensin' Projesiyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın'a bilgi verdi.

Adıyaman Eğitim, Kültür ve Sanat Derneği (ADEKS), Adıyaman Otizm Derneği, Adıyaman Down Sendromlular Derneği, Adıyaman Serebral Palsililer Derneği ve Türkiye Gelişim ve Eğitim Vakfı başkanlarından oluşan heyet Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ile biraraya geldi.

Heyet atına ziyaretle ilgili açıklamada bulunan Adıyaman Eğitim Kültür ve Sanat Derneği (ADEKS) Başkanı Abdurrahman Şahin; 'İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ADEKS Derneğimiz tarafından yürütülen 'O Gönüllü Sensin' projesi ve engelli bireylerimizin hayatını kolaylaştırmaya yönelik yapılan çalışmaları anlattık. İlimizde gerçekleştirilmesi planlanan diğer sosyal projeler üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bakan Yardımcımız Ahmet Aydın'a nazik misafirperverlikleri ve sivil toplum faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi konusunda verdiği desteklerinden dolayı teşekkür ederiz' dedi.