Aydın'ın Kuşadası ilçesinde saha çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Hüseyin Can Bulvarı'nda içme suyu hattı yenileme işi gerçekleştirdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ile kazanan Aydın ve Aydınlılar oluyor. Planlı şekilde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Kuşadası ilçesi Hüseyin Can Bulvarı'nda içme suyu hattı yenileme işi başlatıldı. 5 milyon 450 bin Türk Lirası maliyetli projenin tamamlanması ile birlikte bölgenin içme suyu altyapısı daha da güçlenecek.

Aydın'ın tüm ilçelerinde hayata geçirilen yatırım ve projelerin devam edeceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 'Yatırımlarımızı ve projelerimizi kentimize kazandırmaya devam ediyoruz. Tüm ilçelerimizde hemşehrilerimizi hizmetlerimizle buluşturmayı, çalışmalarımızı eş zamanlı olarak hayata geçirmeyi sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı. Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.