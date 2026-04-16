Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Erdal Karakaya idaresindeki 02 AGH 936 plakalı otomobil ile Mevlüt Savaş idaresindeki 02AGN893 plakalı otomobil, Gölbaşı ilçesinde çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Erdal Karakaya ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Mahmut Yaylacı yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Erdal Karakaya'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.