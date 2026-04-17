Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ederek, Kayseri'nin projelerini görüştü, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Ankara temasları kapsamında önemli bir ziyarette bulundu. Başkan Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Kayseri'de devam eden ve planlanan projeler ele alınırken, şehrin gelişimine katkı sağlayacak yatırımlar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Başkan Büyükkılıç, Bakan Kurum'a misafirperverlikleri ve Kayseri'ye gösterdikleri yakın ilgiden dolayı teşekkür etti. Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, 'Kayseri'nin kalkınması için Ankara'da yürüttüğümüz bu önemli temaslar şehrimizin geleceğine umutla bakmamızı sağlıyor. Kadim ve güzide şehrimiz, memleketimiz Kayseri'miz için birlik ve beraberlik içinde gayret etmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Kayseri'ye kazandırdığı önemli proje ve hizmetlerle Büyükşehir Belediyesi'nin son iki dönemde yatırım lideri olmasını sağlayan Başkan Büyükkılıç, çalışmalarını hem Kayseri'de hem de Ankara'da aralıksız sürdürmeye devam ediyor.